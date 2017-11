MAXIMUM HIGH, DEAD SIDEWALKERS: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου @ ΙΛΙΟΝ plus

Το MERLIN'S MUSIC BOX παρουσιάζει:





Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 στο ΙΛΙΟΝ plus, το Merlin's Music Box παρουσιάζει δύο νέες ελληνικές μπάντες με πολύχρονη ιστορία. Τους Maximum High και τους Dead Sidewalkers.





Ο Θάνος Αμοργινός με πολύχρονη πορεία ως μέλος των The Last Drive και The Earthbound, μουσική για κινηματογράφο και θέατρο αλλά και ως παραγωγός δίσκων πολλών Ελληνικών συγκροτημάτων, ο Νίκος Ζωγράφος, ιδρυτικό μέλος των Closer αλλά και συνεργάτης πολυάριθμων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών, ο Πάνος Τομαράς με θητεία σε μπάντες όπως οι Honeydive, Engine, The Earthbound, Swing Shoes, Happy Dog Project και Οι Χτισμένες...των Θεμελίων, και τελευταία αλλά όχι αμελητέα η Ειρήνη Δημοπούλου, περιζήτητη για τις ιδιοσυγκρασιακές φωνητικές της ικανότητες και αμέτρητες συνεργασίες με μπάντες όπως Swing Shoes, The Earthbound, Hi Rollers και Dustbowl συμπληρώνουν την τετράδα των Maximum High.Με Indie, Rock, Funk, Dub, Dance και Punk καταβολές φτιάχνουν το δικό τους ιδιαίτερο ιδίωμα. Πρώτος καρπός της συνεργασίας τους είναι τέσσερα ηχογραφήματα τα οποία επιμελήθηκαν χωρίς την παρεμβολή τρίτων στο studio ηχογραφήσεων του Θάνου Αμοργινού (Downstroke studio).Οι Dead Sidewalkers δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016 στα ανύπαρκτα πεζοδρόμια της Αθήνας. Βγήκαν αναγκαστικά στο δρόμο, ακολουθώντας τα βήματα και τους ήχους μουσικών από την Αμερικάνικη και την Αυστραλέζικη punk rock σκηνή και του garage, χωρίς ωστόσο να τοποθετούνται κάπου συγκεκριμένα και μη φορώντας καμία ταμπέλα. Όλοι τους είναι νυν και πρώην μέλη γνωστών συγκροτημάτων. Οι Dead Sidewalkers είναι μια παρέα μουσικών που θέλουν να παραμείνουν έτσι, γιατί αυτό τους αρέσει.Αποτελούνται από τους: Σπύρο Δουλγερίδη στα drums και τη φωνή (ex-Rockin' Bones, The Eartbound, and False Alarm), Χάρη Γκελεστάθη στη φωνή (ex-Rockin' Bones, Widow Pit), Κωνσταντίνο Κοπανάκη στην κιθάρα (ex-False Alarm), Θοδωρή Σταυριανό στο μπάσο (ex-Sugah Galore, Mama Sings Fire, Off)Οι Dead Sidewalkers αυτή τη στιγμή προβάρουν ασταμάτητα και ετοιμάζουν υλικό για live εμφανίσεις και σύντομα ένα δίσκο.Επειδή ο Merlin είναι μάγος και μάλλον ήξερε πριν από εμάς τους κοινούς θνητούς το τι μέλλει γενέσθαι, μίλησε με τον Πάνο Τομαρά (Maximum High) και τον Σπύρο Δουλγερίδη (Dead Sidewalkers) τον περασμένο Μάιο και ιδού τι του είπαν:Συνέντευξη Πάνου Τομαρά και Σπύρου Δουλγερίδη στο Merlins Music BoxΤο Merlin's Music Box ήταν, είναι και θα είναι ένα φανζίν που κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος τον Οκτώβριο του 1989 και έκλεισε τον έντυπο κύκλο του το 1995, έπειτα από 26 τεύχη. Ενεργοποιήθηκε εκ νέου την άνοιξη του 2014, αυτή τη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του facebook (https://www.facebook.com/merlinsmusicbox) και της ιστοσελίδας του (merlins.gr), με σκοπό την παρουσίαση μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών από το χώρο της rock (και όχι μόνον), τη διοργάνωση εκδηλώσεων και, κυρίως, την τέρψη των φίλων του.