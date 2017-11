MYSTIC PROPHECY: Νέο album διασκευών

"Το άλμπουμ αυτό είναι σαν ένα ερωτικό γράμμα στη μουσική που για πολλά χρόνια συντρόφευε πολλούς απο εμάς συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, των δεκαετιών '70, '80 και '90, και πιστέψτε με, δεν έχετε ξανακούσει έτσι τα τραγούδια αυτά! Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που σας παρουσιάζω μια νέα και διαφορετική πλευρά των Mystic Prophecy."

"Monuments Uncovered" tracklist :

"You Keep Me Hangin' On" (Kim Wilde/The Supremes cover)

"Hot Stuff" (Donna Summer cover)

"Shadow On The Wall" (Mike Oldfield cover)

"Are You Gonna Go My Way" (Lenny Kravitz cover)

"I'm Still Standing" (Elton John cover)

"Because The Night" (Patti Smith cover)

"Space Lord" (Monster Magnet cover)

"Get It On" (T.Rex cover)

"Toyko" (Tokyo cover)

"Proud Mary" (Creedence Clearwater Revival cover)

"The Stroke" (Billy Squier cover) [Digipak Bonus Track]

Οιανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμτο οποίο θα περιέχει μόνο διασκευές της γερμανικής μπάντας σε κομμάτια των δεκαετιών '70, '80 και '90.Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω της. Ο τραγουδιστής της μπάντας,, δήλωσε αναφορικά με την επικείμενη κυκλοφορία:Θυμίζουμε πως τον Ιούλιο λόγοι υγείας ανάγκασαν τον επι πολλά χρόνια κιθαρίστα του συγκροτήματος,, να αποχωρήσει απο τους Mystic Prophecy Την παραγωγή τουανέλαβε οκαι οιστα, ενώ την μίξη και το mastering ανέλαβε οστο). Το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τηνΔείτε παρακάτω αναλυτικά τις διασκευές που θα περιλαμβάνει.