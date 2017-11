NIGHTSTALKER και V.I.C. για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα

Nightstalker και V.I.C.

Στην ίδια συναυλία, για πρώτη φορά στην Αθήνα!





ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ PIRAEUS 117 ACADEMY





Nightstalker και Villagers of Ioannina City.Στην ίδια συναυλία, για πρώτη φορά στην Αθήνα!Αυτό εμείς, με μια κουβέντα το λέμε super χαμό και Γιορτή!Λίγο πριν την είσοδο της νέας χρονιάς χρειαζόμαστε μια μεγάλη rock ‘n’ roll γιορτή. Με μεγάλες κιθάρες, πολλά watt, ατελείωτο groove, ένταση, children of the sun, children of the grave και μουσικές που ηλεκτρίζουν εξίσου το σώμα και το πνεύμα μας. Η για πρώτη φορά εμφάνιση στην Αθήνα των Nightstalker και των V.I.C. στην ίδια συναυλία, μπορεί να εγγυηθεί όλα τα παραπάνω. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα!High Voltage CelebrationΤο συγκρότημα που ανέθρεψε στην Ελλάδα έναν ολόκληρο ήχο, το heavy rock. Αυτούς τους dead rock commandos τους γνωρίζουμε καλά και τους αγαπάμε πολύ γι’ αυτό που είναι και για αυτό που κάνουν. Τα έχουν κερδίσει τα γαλόνια τους με το σπαθί τους! Ο Argy, o Αντρέας, ο Τόλης και ο Ντίνος αποτελούν την τετράδα-μπαρούτι που έχει μείνει για πάντα πιστή στα ιδεώδη του αδιαπραγμάτευτου Rock ‘n’ Roll. Το έχουν αποδείξει περίτρανα μέσα στα πολλά χρόνια της διαδρομής τους και αυτό θα πράξουν με όλες τις δυνάμεις τους και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στο Piraeus 117 Academy! Φράση-κλειδί στην περίπτωσή τους: Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά!Από όπου κι αν έχουν περάσει, έχουν αφήσει πίσω τους ζαλάδα και χαμό! Και λίγα λέμε… Μοναδικοί και πάντα επί της ουσίας, δίχως συμβιβασμούς στις μουσικές που τους εκφράζουν, είναι το στεριωμένο γεφύρι που ενώνει την παράδοση του τόπου μας, με την σκληρή rock κουλτούρα των ημερών μας. Τώρα έφτασε η ώρα για αυτό το σχήμα να έρθει στην Αθήνα, κουβαλώντας στις αποσκευές του ένα εορταστικό setlist που έφτιαξε ειδικά για αυτήν τη live εμφάνιση. Μια εμφάνιση που θα μας προσφέρει πολλές εκπλήξεις.Οι Rollin’ Dice που κυκλοφόρησαν το πρώτο studio album τους μαζί με το Metal Hammer Νοεμβρίου, είναι το ιδανικό opening act για την συγκεκριμένη rock ‘n’ roll γιορτή. Ο ‘70s προσανατολισμός της αισθητικής τους, διαθέτει τη φλόγα που απαιτείται για να ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια. Ελάτε από νωρίς να τους δείτε. Δεν θα χάσετε.• Ticket House (Πανεπιστημίου 42, Αθήνα)• Top Man (Ηφαίστου 2, Μοναστηράκι)• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα)• No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα)• Eat Metal (Σπυρίδωνος Τρικούπη 45, Εξάρχεια, Αθήνα)• Off The Record (Αγ. Κωνσταντίνου 13, Πειραιάς)• Metal Hammer (Αρτέμιδος 31, Μοσχάτο)Για περισσότερες πληροφορίες: 210-9429190, sales@hammer.gr Powered By METAL HAMMER