NODUS TOLLENS: Video για το νέο τους κομμάτι "Pang of Remorse"

Οι Θεσσαλονικείςπαρουσίασαν το video για το νέο τους κομμάτι με τίτλοτο οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.Band's members: Savanovic I. (Σάββας Ηλιάδης) - Lead Vocals/Electric Guitar, Johan I. (Γιάννης Ηλιάδης) - Vocals/Electric Guitar Panos Matt. (Παναγιώτης Ματτθαίου) - Drums Sakis Ak. (Σάκης Ακονίδης) - Electric Bass Yannis Ch (Γιάννης Χατζάκης) - Keyboards Music (Μουσική): Nodus Tollens Lyrics (Στίχοι): Minas Theodorakis (Mηνάς Θεοδωράκης)Cinematography by: Synodinos Moschidis (Συνοδινός Μοσχίδης), Special thanks to Johnny Vrahnos for granting us "Silver Dollar" & Sotiris Noukas for Orchestration.