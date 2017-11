Οι New Zero God σε κομμάτια των Flowers of Romance: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου @ ΙΛΙΟΝ plus

Το MERLIN’S MUSIC BOX παρουσιάζει τους

New Zero God σε κομμάτια των Flowers of Romance





Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

στο ΙΛΙΟΝ plus





τη βραδιά ανοίγει ο

Stefan Schwerdtfeger (Big Sleep acoustic)

Σε λίγο καιρό συμπληρώνονται 20 χρόνια από την διάλυση των, ενός συγκροτήματος που ξεκίνησε από τα σκοτεινά υπόγεια του Ελληνικού punk rock των αρχών της δεκαετίας του 80, για να φτάσει να φιλοξενείται σε Ελληνικές και ξένες μουσικές εγκυκλοπαίδειες ως ο κυριότερος εκπρόσωπος του Gothic Rock της χώρας μας.Απόγονος και φυσική συνέχειά τους από το 2006, είναι οι, το συγκρότημα του frontman τωνΜε αυτή την ευκαιρία, το, στο ΙΛΙΟΝ plus (Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα), το Merlin's Music Box και οιθα φέρουν στο φως τον κόσμο τωνκαι θα ξαναδώσουν φωνή σε όλα εκείνα τα τραγούδια του συγκροτήματος που παρέμειναν σιωπηλά αυτά τα είκοσι χρόνια.Μια γιορτή αιώνιας φιλίας, πλασμένη από φως και σκοτάδι.Η σύνθεση με την οποία θα εμφανιστούν οιείναι:Μike Πούγουνας – φωνήΆκης Νικολαϊδης – κιθάρεςΓιάννης Ψιμόπουλος – τύμπαναΜιχάλης Σεμερτζόγλου - μπάσοOfficial Web Site: http://www.newzerogod.com/ Facebook: https://www.facebook.com/NewZeroGodPages/ YouTube: https://www.youtube.com/user/newzerogodgr Τη συναυλία θα ανοίξει ο τραγουδιστής και τραγουδοποιόςεμπνευστής και δημιουργός τωνΜε τέσσερα άλμπουμ στο ενεργητικό τους και συνεργασίες με καλλιτέχνες που όλοι αγαπάμε όπως Nikki Sudden, Phil Shöenfelt, Terry Lee Hale και Chris Eckman οι “BIG SLEEP” εκαναν την μεγάλη τους επιτυχία στην χώρα μας με το single “Looking For A Girl With A Washing-Machine”.Από το 2010 ο Stefan εμφανίζεται ως “BIG SLEEP acoustic” ενώ συνεργάστηκε και με τους ΜΠΛΕ (2006).MySpace: https://myspace.com/bigsleepacoustic Facebook: https://www.facebook.com/Big-Sleep-Acoustic-1657933761155181/ Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00Είσοδος 6€MERLIN’S MUSIC BOXΤο Merlin’s Music Box ήταν, είναι και θα είναι ένα φανζίν που κυκλοφόρησε το πρώτο του τεύχος τον Οκτώβριο του 1989 και έκλεισε τον έντυπο κύκλο του το 1995, έπειτα από 26 τεύχη. Ενεργοποιήθηκε εκ νέου την άνοιξη του 2014, αυτή τη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του facebook ( https://www.facebook.com/merlinsmusicbox/ ) και της ιστοσελίδας του (merlins.gr), με σκοπό την παρουσίαση μουσικών σχημάτων και καλλιτεχνών από το χώρο της rock (και όχι μόνον), τη διοργάνωση εκδηλώσεων και, κυρίως, την τέρψη των φίλων του.Η σελίδα του event στο facebookΠΡΟΣΒΑΣΗMε ΗλεκτρικόΣταθμός ΒικτώριαMε ΛεωφορείοΑπό 3ης Σεπτεμβρίου τα Λεωφορεία 054, 605 στάση ΑγγελοπούλουΑπό Πατησιών τα Λεωφορεία 608, 622, Α8, Β8 στάση ΟΤΕ Πεδίου Άρεως& 022, 224 στάση ΠανελλήνιοςΜε Τρόλεϊτα Τρόλεϊ: 3, 5, 11, 13, 14 στάση ΟΤΕ Πεδίου Άρεως & 2, 4 στάση ΠανελλήνιοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλέφωνο: 6973936012Για περισσότερες πληροφορίες και videos του Merlin’s Music Box: