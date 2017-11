PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Το lyric video του "Ringleader" απο το επερχόμενο album

Οι Phil Campbell And The Bastard Sons, ηγέτης των οποίων είναι ο κιθαρίστας των Motörhead, Phil Campbell, παρουσίασαν το lyric video του εναρκτήριου κομματιού απο το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους, "The Age Of Absurdity" που θα κυκλοφορήσει μέσω της Nuclear Blast στις 26 Ιανουαρίου.