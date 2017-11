QUEENS OF THE STONE AGE: Δείτε το video του "The Way You Used To Do"

Οι Queens Of The Stone Age παρουσίασαν στο κανάλι τους στο YouTube το video του "The Way You Used To Do" απο το τελευταίο τους άλμπουμ "Villains" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο . Το video ήταν διαθέσιμο μέχρι πρότινος μόνο μέσω της Apple Music.