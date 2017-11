ROCK ’N’ ROLL CHILDREN: Σάββατο 9 Δεκεμβρίου @ Eightball w/ The Silent Wedding

ΟιTribute Band) πιστοί στο ραντεβού τους με το κοινό της υπέροχης Θεσσαλονίκης για άλλη μια χρονιά, έρχονται στοτογια την ετήσια μεταλλική λιτανεία στον Θεό της αγαπημένης μας μουσικής,! Λίγοι και εκλεκτοί οι καλεσμένοι,η μπάντα με δεδομένη όπως πάντα party διάθεση είναι έτοιμη και πάλι να τα δώσει όλα επί σκηνής!Εκτός των κλασικών ψαλμών τωντης μέγιστης Φωνής, το σχήμα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά και κάποιους νέους ύμνους από την Μαύρη Βίβλο του μεγάλου Δάσκαλου, καθώς και 2-3 επιλεγμένα τραγούδια εκπλήξεις από κορυφαία metal ονόματα!Το event θα ανοίξουν οι εξαιρετικοί Έλληνες melodic metallers, όπου θα παρουσιάσουν και υλικό από το πρόσφατο υπέροχο album τους "Enigma Eternal".Η βραδιά αναμένεται πολύ καυτή.....ελάτε για ένα ακόμα SOLD OUT!!! \m/Facebook event : https://www.facebook.com/events/167805520447529/permalink/185774258650655/ --the world is full of kings and queens who blind your eyes and steal your dreams ...