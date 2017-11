Τα αίτια του θανάτου του πρώην τραγουδιστή των Faith No More, Chuck Mosley

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα στοιχεία γύρω απο τον θάνατο του Chuck Mosley ο οποίος έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 57 ετών στις 9 Νοεμβρίου. Ο Chuck Mosley υπήρξε τραγουδιστής των Faith No More στα δύο πρώτα άλμπουμ της μπάντας, "We Care a Lot" (1985) και "Introduce Yourself" (1987).