THE SKELTERS: Πέμπτη 16 Νοεμβρίου unplugged @ Shelter Bar (Λάρισα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ



Οι Skelters είναι μια σύγχρονη Rock μουσική μπάντα με αγγλόφωνο στίχο. Επέλεξαν το όνομα τους επηρεαζόμενοι από το τραγούδι των Beatles "Helter Skelter".



Στην παρούσα τους μορφή αποτελούνται από τους: Άγγελο Χαραβιτσίδη (Κιθάρα, Φωνητικά, Πιάνο), Δανιήλ Χαραβιτσίδη (Ντραμς, Κρουστά, Φωνητικά, Πιάνο), Κωστή Βογιατζόγλου (Κιθάρα, Φωνητικά) και Θοδωρή Νικολάου (Μπάσο).



Οι Skelters έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1500 εμφανίσεις σε όλα τα live stages της Θεσ/νίκης, της Αθήνας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, σε festivals, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κ.α.



Επίσης έχουν συνεργαστεί σε live εμφανίσεις τους με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ZZ Top, Pavlov’s Dog, Nazareth, Iron Butterfly, Steve Harley & Cockney Rebel, Louisiana Red, Paul Di Anno(Iron Maiden), Don Dokken, Puressence κ.α.



Χαρακτηριστικό στοιχείο των live εμφανίσεων τους, είναι το show που προσφέρουν, η χορευτική διάθεση που δημιουργούν στο κοινό, τα φωνητικά τους και η δυναμική σκηνική τους παρουσία.

Τον Ιούνιο του 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Skelters με τίτλο “Explain To Me” από την Lyra/Pan-Vox. Τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο official video clip των Skelters στο τραγούδι “See How Much I Love You” ενώ τον Ιούνιο του 2011 κυκλοφόρησε και το δεύτερο video clip των Skelters “Explain To Me”.



Στις 10 Οκτωβρίου 2016 κυκλοφόρησε το video clip για το κομμάτι "Win This Fight", στις 31 Οκτωβρίου 2016 κυκλοφόρησε το δεύτερο album των Skelters με τίτλο "Revive" από την New Dream Records αποσπώντας θερμές κριτικές από τον τύπο. Τον Νοέμβρη του 2016 κυκλοφόρησε το promo video για το κομμάτι "You Showed Me" ενώ τον Μάιο του 2017 κυκλοφόρησε το promo video για το κομμάτι "What I'm Gonna Do".



Mπορείτε να δείτε εδώ τα official videο στα τραγούδια "What I'm Gonna Do", "You Showed Me" και "Win This Fight" από το τελευταίο τους album καθώς και κάποια τραγούδια από τον προηγούμενο τους album:

