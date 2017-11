THE THING: Κυριακή 26 Νοεμβρίου @ ΙΛΙΟΝ plus w/ sister

The Thing Live in Athens!













Δελτίο τύπου







Οι, η θρυλική avant jazz/punk μπάντα τωνκαι, επισκέπτονται την Αθήνα για πρώτη φορά, για μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση στο(Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17), την, στιςτο βράδυ, καλεσμένοι τουΗ πώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται αποκλειστικά από τον χώρο του, Καλλιρόης 39, Σταθμός Μετρό Συγγρού-Φιξ.Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά (2114039926) ή μέσω email ( info@underflow.gr Τιμή εισιτηρίου:Support band:Οιείναι ένα ηλεκτρικό minimal rock τρίο. Τα μέλη του έχουν αναμειχθεί σε διάφορα μουσικά σχήματα μέσα στα χρόνια, στην Αθήνα, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Οιξεκίνησαν το 2016. Στις αρχές του 2018 θα κυκλοφορήσει το πρώτο lp του σχήματος με τον τίτλο, σε παραγωγή του) απο τοy.Facebook link - The Thing Live in Athens - https://www.facebook.com/events/290104704808891 Youtube link - The Thing -Aim - https://www.youtube.com/watch?v=XIAGe_rwoEY Facebook eventΠερισσότερες πληροφορίες για τους The Thing:Underflow Record Store & Art Gallery: http://underflow.gr/ Τομας συμπεριέλαβε στα καλύτερα δισκοπωλεία του κόσμου!ΙΛΙΟΝ plus: https://www.facebook.com/ilionplus/