BATTLE OF THE BANDS: Κυριακή 26 Νοεμβρίου @ Eightball

To i-JUKEBOX.gr και η ‘Over the Top’ Promotion παρουσιάζουν:

BATTLE OF THE BANDS 2017-18

Leg 3





Κυριακή 26 Νοεμβρίου, Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 / Η συναυλία ξεκινάει στις 21:00

Είσοδος (με μπύρα): 6€





Line-up:

GRAVEYARD CEREMONY

HELL DIVERS

MIMU UP2

STATE OF MARGIN

WHITE VIEW





Περισσότερες πληροφορίες:

Έπαθλα Νικητών:















* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).** Οι 2 νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.*** Δηλώσεις συμμετοχής για την κάθε βραδιά πραγματοποιούνται στο jnegris@otenet.gr και το 6944 59-75-05.*********Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:Ξεκίνησαν τον Μάιο του 2016 ως heavy metal μπάντα με το όνομα Dark Ages μέχρι τον Μάιο του 2017. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς η μπάντα μετονομάστηκε σε Graveyard Ceremony, προσεγγίζοντας τον πιο ακραίο ήχο.Μέλη:Giannis - vocalsAlexandros - lead guitarThanasis - bassEfthimis - drumsPanagiotis - rhythm guitarΟι Hell Divers είναι μια hard rock, glam metal μπάντα με ύφος και ήχους κυρίως του 1980. Δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2017. Έχουν ένα μικρό συναυλιακό ιστορικό, όρεξη για δουλειά και δημιουργία μουσικού υλικού στο σύντομο μέλλον.Μέλη:Χριστίνα Κούλικα (vocals, guitar)Αρχοντής Κωστής (bass)Παναγιώτης Παπαδημητρίου (drums, vocals)Ιάσονας Μητροπίας (guitar)Το συγκρότημα των Mimu Up2 σχηματίστηκε το 2003 από μια παρέα μουσικών στην πόλη της Έδεσσας. Με επιρροές από blues μέχρι metal και ελληνικό ροκ, η μπάντα των Mimu Up2 έγινε εύκολα αγαπητή στην πόλη.Τα μέλη τους είναι:Γιώργος Τοτίδης (φωνή)Γιάννης Λιπαρίνης (κιθάρα)Μενέλαος Κρητικός (κιθάρα, φωνητικά)Γιάννης Καρτσιώλης (μπάσο, φωνητικά)Λάζαρος Δημητριάδης (τύμπανα)Οι State of Margin δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο του 2013 από τους Βασίλειο Χορτομάνη στην κιθάρα και Παναγιώτη Τοπαλίδη στα τύμπανα.Το πρώτο τους διαδικτυακό άλμπουμ “Dirty Challenge” ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Blueberry Productions Co. από τον Κώστα Κοφίνα τον Ιανουάριο του 2016, αφού μέσα στο διάστημα των δύο χρόνων που μεσολάβησαν, προστέθηκαν στην μπάντα οι Νίκος Τοπαλίδης στα φωνητικά, Αποστόλης Σιταράς στις lead κιθάρες και πίσω φωνητικά και Άκης Τσιόκρης στο μπάσο.Έχουν παίξει support σε διάφορους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι Nightstalker, οι Fundracar και οι Balguns. Τον Νοέμβρη του 2016 παρουσίασαν το άλμπουμ “Dirty Challenge” σε μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης.Αυτό το διάστημα δουλεύουν πάνω σε νέο υλικό και το πλάνο τους είναι η κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, αφού προηγηθούν μερικά singles μέχρι τότε.Οι White View είναι μια funk - rock μπάντα, που δημιουργήθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμη να ξεκινήσει το υπέροχο ταξίδι στον χώρο της μουσικής. Είναι μια παρέα με όρεξη για τη μουσική, πάνω σε διασκευές και δικές της συνθέσεις.Τα μέλη:Λευκοθέα Καπράνη - vocalsΑναστασία Ξενοδοχίδου - vocalsΖήσης Λιόλιος - guitarΔημήτρης Μεταλληνός - bass guitarΧάρης Σάββατζης – drumsΤα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2017-18, είναι:• Ο 1ος νικητής με την ψήφο του κοινού και ο νικητής με την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής:NEW DREAM RECORDS - Τριετές συμβόλαιο για την ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου της μπάντας, την παραγωγή σε CD, δωρεάν promotion, υποστήριξη σε συναυλίες στον ελλαδικό χώρο και κύκλο σεμιναρίων “Music Business for Indie Artists”.• Ο 2ος νικητής με την ψήφο του κοινού:NEW DREAM RECORDS - Digital κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς της μπάντας.Οι νικητές επίσης κερδίζουν:• ΖΑΧΟΣ MUSIC STOREΕξοπλισμό ή service αξίας 80€.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΔύο καθαριστικά κιθάρας Fender και Dunlop.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIOΟκτάωρη παροχή των υπηρεσιών του studio.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 15 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHING30 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας.