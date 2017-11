TRIBULATION: Οι λεπτομέρειες του επερχόμενου album και video για το νέο κομμάτι "The Lament"

"Down Below" tracklist:

"The Lament"

"Nightbound"

"Lady Death"

"Subterranea"

"Purgatorio"

"Cries From The Underworld"

"Lacrimosa"

"The World"

"Here Be Dragons"

"Come, Become, To Be" (Bonus Track)









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του επερχόμενου full-length album τους αλλά και το video για το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Το άλμπουμ τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις, σχεδόν ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του επίσης νέου τους EPΜπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Σουηδών ακούγοντας το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου,, μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει, σε σκηνοθεσίαΤο εξώφυλλο τουδημιουργήθηκε για μια ακόμα φορά απο τον κιθαρίστα της μπάντας,Θυμίζουμε πως θα έχουμε τον Μάρτιο θα δούμε ζωντανά τους death/black metallers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρέα με τους Insomnium