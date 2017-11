TURISAS: Τον Μάιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Odins battlefield

presents for the first time in Greece





TURISAS

Friday 4th of May Athens Kyttaro Club

Saturday 5th of May Thessaloniki Principal Club





Για πρώτη φορά, το Ελληνικό κοινό θα έχει την τύχη να απολαύσει το battle metal των Φινλανδώνσε Θεσσαλονίκη και Αθήνα . Το κουιντέτο από τη Hämeenlinna έρχεται να πιστοποιήσει τη φήμη που το ακολουθεί ως ένα από τα καλύτερα επί σκηνής συγκροτήματα, όχι μόνο στο χώρο του epic/folk/symphonic metal αλλά και του γενικότερου μεταλλικού ήχου.Μπορεί να μην δισκογραφούν συχνά, αλλά οι τέσσερις μέχρι στιγμής δίσκοι τους έχουν προσφέρει στιγμές χαράς κι επικού μεγαλείου στους οπαδούς τους. Από το ντεμπούτο ''Battle Metal'' του 2004 στο κατά τεκμήριο κορυφαίο τους δημιούργημα ''The Varangian Way'' του 2007, κι από το ''Stand Up And Fight'' του 2011 στο τελευταίο τους άλμπουμ ''Τurisas2013'' (στο οποίο μάλιστα υπάρχει και το κομμάτι ''Greek Fire'' το οποίο αδημονούμε να ακούσουμε ζωντανά), το συγκρότημα εξέλιξε τον ήχο του και εδραιώθηκε ως μία από τις πλέον τίμιες και ενεργητικές μπάντες εκεί έξω.Το όραμα του βασικού διδύμου του συγκροτήματος, Warlord Nygård στα φωνητικά (και τα πλήκτρα) και του κιθαρίστα Jussi Wickström, ξεκινάει από το πρώιμο στάδιο των Turisas ως Köyliö και συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια κοινής πορείας, όταν ήταν μόλις 15 και 14 ετών αντίστοιχα. Το Ελληνικό κοινό είναι σε θέση να παρακολουθήσει μία από τις μπάντες -που μαζί με τους συμπατριώτες τους Ensiferum και Korpiklaani- θεωρούνται η Αγία Τριάδα του folk ήχου.Με τη διαφορά ότι οι Turisas δεν έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα, πράγμα που γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες την επερχόμενη εμφάνιση τους. Ετοιμαστείτε για μία γερή δόση επικού ήχου με την παγιωμένη Φινλανδική τους ατμόσφαιρα, η μάχη θα είναι σφοδρή, αλλά νικητές θα βγούν μόνο όσοι θα δώσουν το παρών. Λάβετε θέσεις και περιμένετε το σάλπισμα, έρχεται πόλεμος επί σκηνής!Ώρα έναρξης: 20:00 -Τιμή εισιτηρίου:(Προπώληση early bird)(προπωληση ) -(ταμείο )Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls - Café Bar ΔιώροφονON-LINE: www.123tickets.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - MonstervilleON-LINE: www.123tickets.gr