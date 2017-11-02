U2: Ακούστε το "Get Out Of Your Own Way" απο το επερχόμενο νέο album

Παράλληλα με τις λεπτομέρειες του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ, "Songs of Experience", οι U2 έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους single "Get Out Of Your Own Way" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.
Η δέκατη τέταρτη δισκογραφική δουλειά των U2 που διαδέχεται το "Songs of Innocence" (2014), αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου και τον Μάιο το συγκρότημα θα ξεκινήσει την "U2 eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour" απο την οποία έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής 15 ημερομηνίες.
"Songs of Experience" tracklist:
1. "Love Is All We Have Left"
2. "Lights of Home"
3. "You're the Best Thing About Me"
4. "Get Out of Your Own Way"
5. "American Soul"
6. "Summer of Love"
7. "Red Flag Day"
8. "The Showman (Little More Better)"
9. "The Little Things That Give You Away"
10. "Landlady"
11. "The Blackout"
12. "Love Is Bigger Than Anything in Its Way"
13. "13 (There Is a Light)"
Deluxe Edition Bonus Tracks:
14. "Ordinary Love (Extraordinary Mix)"
15. "Book Of Your Heart"
16. "Lights of Home (St Peter's String Version)"
17. "You're The Best Thing About Me (U2 vs Kygo)"
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