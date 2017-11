VAN MORRISON: Ανακοίνωσε νέο album

"Versatile" tracklist:

1. "Broken Record" (Van Morrison)

2. "A Foggy Day" (George Gershwin and Ira Gershwin)

3. "Let's Get Lost" (Frank Loesser and Jimmy McHugh)

4. "Bye Bye Blackbird" (Ray Henderson and Mort Dixon)

5. "Skye Boat Song" (Traditional arranged by Van Morrison)

6. "Take It Easy Baby" (Van Morrison)

7. "Makin' Whoopee" (Walter Donaldson and Gus Kahn)

8. "I Get a Kick Out of You" (Cole Porter)

9. "I Forgot That Love Existed" (Van Morrison)

10. "Unchained Melody" (Alex North and Hy Zaret)

11. "Start All Over Again" (Van Morrison)

12. "Only A Dream" (Van Morrison)

13. "Affirmation" featuring Sir James Galway (Van Morrison)

14. "The Party's Over" (Betty Comden, Adolph Green and Jule Styne)

15. "I Left My Heart in San Francisco" (George Cory and Douglass Cross)

16. "They Can't Take That Away from Me" (George Gershwin and Ira Gershwin)

Δύο μήνες μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία τουανακοίνωσε το επόμενο άλμπουμ του με τίτλοΗ τριακοστή όγδοη δισκογραφική δουλειά τουθα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου και θα αποτελείται απο 16 νέα κομμάτια συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έγιναν επιτυχίες απο ονόματα όπωςκαιμαζί με έξι νέα τραγούδια που έγραψε ο Βορειοιρλανδός μουσικός για το επικείμενο άλμπουμ.Αυτή την περίοδο ο Morrison συνεχίζει την περιοδεία του η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με εμφανίσεις που θα κάνει στη γενέτειρά του το Μπέλφαστ.