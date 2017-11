W.A.S.P.: Τον Φεβρουάριο θα κυκλοφορήσει το "Re-Idolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)"

"Re-Idolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)" tracklist :

CD1:

1. The Titanic Overture

2. The Invisible Boy

3. Arena Of Pleasure

4. Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)

5. The Gypsy Meets The Boy

6. Michael's Song

7. Miss You

8. Doctor Rockter





CD2:

1. I Am One

2. The Idol

3. Hold On To My Heart

4. Hey Mama

5. The Lost Boy

6. The Peace

7. Show Time

8. The Great Misconceptions Of Me

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018 ηθα κυκλοφορήσει το, την επετειακή έκδοση του επιτυχημένου άλμπουμ τωνγια τα 25 χρόνια κυκλοφορίας του, συνοδευόμενο απο την ταινίασε DVD και BluRay.Όπως αρχικά είχε προβλεφθεί, για πρώτη φορά το η ταινία και το soundtrack θα κυκλοφορήσουν μαζί σε ειδική έκδοση η οποία μάλιστα θα περιέχει επιπλέον 4 κομμάτια που έλειπαν και που αρχικά προορίζονταν να αποτελέσουν μέρος τουΗ εν λόγω κυκλοφορία θα είναι διαθέσιμη σε 2CD & Bluray & DVD, 2LP Gatefold + DVD, Deluxe Box, 2CD Digipack, 2CD Jewelcase και ψηφιακά.