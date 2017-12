Αυτή είναι η τελευταία ηχογράφηση του Lemmy

Κυκλοφόρησε σήμερα η τελευταία ηχογράφηση του Lemmy. Πρόκειται για το κομμάτι του Chris Declerq με τίτλο "We Are The Ones" στο οποίο συμμετείχε ο θρυλικός μουσικός τόσο στα φωνητικά, όσο και στο μπάσο.