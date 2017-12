ANNIHILATOR: Επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οιανακοίνωσαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία η οποία περιλαμβάνονται δυο εμφανίσεις στη χώρα μας. Σταθμό τηςθα αποτελέσουν τον Νοέμβριο του 2018 τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη.Πιο συγκεκριμένα οι Καναδοί thrashers θα εμφανιστούν στιςκαι στιςΠερισσότερα στο Δελτίο Τύπου που ακολουθεί:Καταστροφέας, εξολοθρευτής, αφανιστής. Και Jeff Waters! Aυτοί είναι οι ορισμοί της λέξης αυτής και του συγκροτήματος-συμβόλου του Καναδά, που κάποτε επαναπροσδιόρισαν το thrash και στη συνέχεια ο ίδιος ο Waters βάλθηκε να μάθει σε όλους πως παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα εκ νέου. Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κι επειδή οι ίδιοι το ζήτησαν μετά από και την πρόσφατη τους εμφάνιση προ 14 μηνών, οι Έλληνες οπαδοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν για άλλη μία φορά τους εκπληκτικούς Καναδούς, αποτέλεσμα της ζεστής τους υποδοχής στο συγκρότημα κάθε φορά. Αυτή τη φορά οι συνθήκες θα είναι πολύ πιό ιδανικές, καθώς το τελευταίο τους άλμπουμ ''For The Demented'', τους βρίσκει ανανεωμένους και σε εμφανώς καλύτερη κατάσταση από το προηγούμενο απαράδεκτο ''Suicide Society''.Tώρα το πως στον χειρότερο δίσκο της καριέρας τους κατάφεραν να κάνουν τον κόσμο να παραμιλάει, είναι ένα άλλο θέμα. Όλες τους οι επισκέψεις (1991, 2001, 2008, 2010 και 2016) αποτέλεσαν ορισμό της συναυλιακής τελειότητας, ενώ κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι παίζουν τα πιό κουφά κομμάτια κατά καιρούς που μόνο άκρως ενημερωμένοι οπαδοί γνωρίζουν και αφήνουν τον κόσμο να τους κοιτάει με απορία. Μπορεί για πολύ κόσμο να ισχύει το ''Οι Ανιχιλέιτορ είναι μόνο τα δύο πρώτα'' (''Alice In Hell'', ''Never Neverland''), αλλά στο συναυλιακό μέτωπο κάνανε πάντα ακόμα και τις μεγαλύτερες μπάντες να υποκλίνονται στην αξία τους στο σανίδι. Αυτή τη φορά το συγκρότημα θα έρθει ακόμα πιό πεινασμένο και να τα δώσει όλα για το κατ'επανάληψη δηλωμένο κι από τους ίδιους αγαπημένο τους κοινό σε όλο τον κόσμο.Ενδεικτικό της αξίας τους, το γεγονός ότι ο πρόσφατα εκκλιπών Warrel Dane που έτυχε να παίξει δύο φορές μαζί τους (το 2001 στη βράβευση των Nevermore για το ''Dead Heart In A Dead World'' και το 2008 στο March Metal Day στην Αθήνα), παραδέχτηκε και τις δύο φορές την ανωτερότητα τους λέγοντας ''δεν πρέπει να ξαναπαίξουμε μαζί τους''. Οι Annihilator που πρόσφατα επέστρεψαν στη βάση τους ως θριαμβευτές από την κοινή τους περιοδεία με τα ιερά τέρατα του thrash, Τestament και Death Angel, φορτίζουν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι να εκπλήξουν ευχάριστα τους φανατικούς Έλληνες οπαδούς τους. Προσεχώς θα ανακοινωθούν και τα support σχήματα που θα έχουν μαζί τους. Όσοι γνωρίζουν την συναυλιακή τους αξία, είναι ήδη εκεί και μετράνε μέρες από τώρα. Όσοι δεν τους έχετε δεί ποτέ, θα γίνετε μάρτυρες της απόλυτης έκρηξης αδρεναλίνης με τον πλέον πειστικό τρόπο. Να μη λείψει κανείς απολύτως! Οperation: Annihilation mode...ON!ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:• Περιορισμένη προπώληση:• Προπώληση:• Ταμείο:Ηλεκτρονικά εισιτήρια με paypal / κάρτα:ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ (η έναρξή της θα ανακοινωθεί σύντομα):Αθήνα• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr • No Remorse Records (Γαμβέτα 4, τηλ.: 210 3830981, www.noremorse.gr • EAT METAL RECORDS (Σπυρίδωνος Τρικούπη 45, Εξάρχεια, τηλ.: 213 0378553, www.eatmetalrecords.com • Sirens Records (Νικηταρά 14, τηλ.: 210 3822304)Θεσσαλονίκη• Ticket House / Musicland (Μητροπόλεως 102, τηλ.: 2310 264880)• Empire store (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 10, τηλ.: 2313 090287)• ALONE Records (Γ. Θεοχάρη 2, τηλ.: 2310 266772, http://alone.gr/ • Classic cafe-bar Διωροφον (Μεταμορφώσεως, Καλαμαριά. τηλ.: 2310 453998)