AVENGED SEVENFOLD: Κυκλοφορούν ακουστικό album

"Avenged Sevenfold Live At The GRAMMY Museum" tracklist:

01. Opening (Live at the GRAMMY Museum)

02. Introduction to "As Tears Go By" (Live at the GRAMMY Museum)

03. "As Tears Go By" (Live at the GRAMMY Museum)

04. Introduction to "Hail To The King" (Live at the GRAMMY Museum)

05. "Hail To The King" (Live at the GRAMMY Museum)

06. Introduction to "Roman Sky" (Live at the GRAMMY Museum)

07. "Roman Sky" (Live at the GRAMMY Museum)

08. Introduction to "Exist" (Live at the GRAMMY Museum)

09. "Exist" (Live at the GRAMMY Museum)

10. Introduction to "So Far Away" (Live at the GRAMMY Museum)

11. "So Far Away" (Live at the GRAMMY Museum)

Οιείναι τόσο ενθουσιασμένοι με την υποψηφιότητά τους στα φετινά βραβεία Grammy που μεθαύριο,, θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά το ακουστικό άλμπουμΜέρος των εσόδων απο την εν λόγω κυκλοφορία θα διατεθούν στην εκπαιδευτική πρωτοβουλία του μουσείου Grammy που επιδιώκει εμπνεύσει την νεολαία με τις διαχρονικές ιδιότητες και την πολιτισμική έννοια της μουσικής.Το συγκρότημα είναι υποψήφιο για βραβείοστην κατηγορίαμε το τραγούδι τους