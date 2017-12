CORROSION OF CONFORMITY: Video για το νέο κομμάτι "Wolf Named Crow"

"No Cross No Crown" tracklist:

“Novus Deus”

“The Luddite”

“Cast The First Stone”

“No Cross”

“Wolf Named Crow”

“Little Man”

“Matre's Diem”

“Forgive Me”

“Nothing Left To Say”

“Sacred Isolation”

“Old Disaster”

“E.L.M.”

“No Cross No Crown”

“A Quest To Believe (A Call To The Void)”

“Son And Daughter”









Οιπαρουσίασαν το video τουαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΠρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που ακούμε μέσα απο την νέα δισκογραφική δουλειά τωνμετά το