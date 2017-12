CRADLE OF FILTH: Το καλοκαίρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Cradle Of Filth





Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater - Παρασκευή 1η Ιουνίου

Αθήνα - Gagarin 205 - Σάββατο 2 Ιουνίου





Το 1764 ο Horace Walpole εξέδωσε τη νουβέλα "The Castle Of Otranto" χρησιμοποιώντας σαν υπότιτλο τη φράση "Α Gothic Story". Ήταν η πρώτη φορά που ο όρος "goth" επιλέχθηκε για να περιγράψει τη φαντασία και τον τρόμο, τον θάνατο και τον ρομαντισμό, το μυστήριο, το προαιώνιο κακό και τον έρωτα. Ένα συνδυασμό αντιθέσεων που γνώρισε μεγάλη αποδοχή και βρήκε εκφραστές στους διανοούμενους της εποχής και σε αyτούς που θα ακολουθούσαν. Gothic πλέον δεν ήταν μία εικαστική τέχνη του 12ου αιώνα αλλά κάτι πολύ διαφορετικό.Συγγραφείς σαν τον Bram Stoker (Dracula), τη Mary Shelley (Frankenstein), τον Edgar Alan Poe είναι ορισμένοι από τους πιο γνωστούς εκφραστές του ρεύματος ενώ στο ευρύτερο χώρο του goth τρόμου εντάσσονται βιβλία σαν το "Phantom Of The Opera" και το "Dr. Jekyll & Mr. Hyde".Στη σύγχρονη μουσική σκηνή το Goth rock είχε σκοτάδι και τρομακτική ατμόσφαιρα και δεν άργησε να εγκολπωθεί από το heavy metal. Το goth metal είναι πλέον κάτι πολύ δημοφιλές και χιλιάδες συγκροτήματα αναπαράγουν τους κανόνες του, κανένα όμως δεν χρησιμοποίησε τον πραγματικό γοτθικό τρόμο, την αισθητική του και την εικόνα του καλύτερα από τους Cradle of Filth.Από το 1994 που κυκλοφόρησε το πρώτο τους album "The Principle Of Evil Made Flesh" οι άγγλοι δημιούργησαν γρήγορα τη δική τους αισθητική και με τα τρία απόμενα album τους "Dusk... and Her Embrace" (1996), "Cruelty And The Beast" (1998) και "Midian" (2000) έγιναν οι αναμφισβήτητοι ηγέτες του black metal έχοντας πάντα τον γοτθικό τρόμο ως σημείο αναφοράς. Το συγκρότημα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν και πάντα υπό την ηγετική παρουσία του τραγουδιστή του Dani Filth κατάφερε και κράτησε τη δημοτικότητα του ψιλά κυκλοφορώντας 12 συνολικά album από τα οποία το τελευταίο "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" χαρακτηρίστηκε από το σύνολό του τύπου ως η καλύτερή ους δουλειά από την εποχή του εκπληκτικού 'Midian'.Τον Ιούνιο, μετά από επτά ολόκληρα χρόνια οι Cradle Of Filth επιστρέφουν στην Ελλάδα για να διηγηθούν μπροστά στο κοινό ιστορίες για την Elizabeth Bathory, τη Lilith , τον Gilles De Reis, το Malleus Maleficarum, τη φωτιά και το Θειάφι. Αυτό το τόσο μοναδικό συγκρότημα δυστυχώς έχουμε σπάνια την ευκαιρία να το απολαμβάνουμε ζωντανά στη χώρα μας και αυτή τη φορά έρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όποιος λείψει θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις τύψεις του.Τις συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα ανοίξουν οι dark metallers W.E.B. το τελευταίο album των οποίων "Tartarus" χαιρετίστηκε από Ελληνικό και διεθνή τύπο ως μία από τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς στο συγκεκριμένο ιδίωμα.