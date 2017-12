DARK TRANQUILLITY, EQUILIBRIUM: Τον Απρίλιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Atoma European Tour 2018

DARK TRANQUILLITY (Sweden)

+EQUILIBRIUM (Germany)

+FOREIGN SUPPORT ACTS





Σάββατο 21 Απριλίου 2018 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater @ Fix

Κυριακή 22 Απριλίου 2018 - Αθήνα - Piraeus 117 Academy





Όταν μιλούσαμε από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 για το κίνημα του Σουηδικού μελωδικού death metal, τρία γκρουπ μας έρχονταν άμεσα στο μυαλό: AT THE GATES, IN FLAMES και DARK TRANQUILLITY. Μακράν το πιο καινοτόμο συγκρότημα της σκηνής, είναι σαφώς οι DARK TRANQUILLITY, με την πιο έντονη διάθεση πειραματισμού, που μας χαρίζει για πάνω από 25 χρόνια, συνεχή αριστουργήματα και στη χώρα μας, όσες φορές την έχουν επισκεφτεί για συναυλίες, προκαλούν ρίγη ενθουσιασμού στους πολυπληθείς και φανατικούς οπαδούς τους.Από το 1991 που μετονομάστηκαν επίσημα σε DARK TRANQUILLITY (μέχρι τότε λέγονταν SEPTIC BROILER), ξεκίνησαν να κυκλοφορούν αριστουργήματα. Αρχής γενομένης με το “Skydancer”, όπου στα φωνητικά είχε τον Anders Friden, μετέπειτα τραγουδιστή των κολλητών τους φίλων, IN FLAMES, η πορεία φάνηκε να είναι προδιαγεγραμμένη. Αφού πήραν στα φωνητικά τον Mikael Stanne, ο οποίος είχε τραγουδήσει στο ντεμπούτο των IN FLAMES, έβγαλαν ένα από τα άλμπουμ - ορόσημα για το μελωδικό death metal, το “The Gallery”, με τεχνικά riff, ακραία φωνητικά, ακουστικά μέρη και λίγα γυναικεία φωνητικά, ένα άλμπουμ που μέχρι και σήμερα θεωρείται κομβικής σημασίας για τον ακραίο ήχο γενικότερα. Αλλά και ο διάδοχος του άλμπουμ αυτού, το “The Mind’s I”, κινούνταν στα ίδια, υψηλότατα επίπεδα και ήταν το εισιτήριο για να φύγουν από τη Γαλλική Osmose Productions και να υπογράψουν με την Γερμανική δισκογραφική εταιρία, Century Media Records, που έκανε πολύ δυναμικό μπάσιμο στο χώρο.Το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από τη Century Media Records, ήταν το “Projector” που αποτέλεσε μία τεράστια έκπληξη για τους οπαδούς τους, αφού είχε καθαρά φωνητικά για πρώτη φορά καθώς και αρκετά πλήκτρα και ηλεκτρονικά στοιχεία, λόγω της προσθήκης του Martin Brändström (πρώην TIAMAT), δίχως όμως να παραλείπει τον καθαρόαιμο death metal χαρακτήρα του, σε αρκετά σημεία. Ίσως το πιο πλήρες άλμπουμ των DARK TRANQUILLITY, με το οποίο απέδειξαν ότι είχαν τα κότσια να πειραματιστούν επιτυχημένα και να παραμείνουν δημοφιλείς, αλλά και χρόνια αργότερα, το “Projector” να μνημονεύεται από μερίδα του κόσμου ως η καλύτερη δουλειά τους. Το timing της κυκλοφορίας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αφού από εκείνη την περίοδο, ξεκίνησε να αναπτύσσεται πάρα πολύ το συγκεκριμένο ιδίωμα που πρεσβεύουν και ενώ όλοι προσπαθούσαν να παίξουν σαν εκείνους, πηγαίνοντας στα ίδια στούντιο (Fredman Studios) και παράγοντας τον ίδιο ήχο, εκείνοι φρόντισαν να δείξουν με σαφήνεια, ποιος είναι ο πραγματικός ηγέτης.Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι οι DARK TRANQUILLITY, σε καθεμία από τις επόμενες δισκογραφικές τους απόπειρες, αποκρυστάλλωσαν τον ήχο τους, με τα καθαρά φωνητικά του Mikael Stanne να κάνουν συχνά-πυκνά την εμφάνισή τους και τον trademark ήχο της διπλής κιθαριστικής επίθεσης, αλλά και στοιχεία πειραματισμού να υπάρχουν σε κάθε σημείο των άλμπουμ τους. Όλα αυτά, με μία μοναδική ικανότητα να γράφουν κομμάτια που σου καρφώνονται στο μυαλό και είναι διαχρονικές επιτυχίες, όπως τα “The Wonders At Your Feet”, “Lost To Apathy”, “The Treason Wall”, “Misery’s Crown”, “Uniformity”, κλπ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κιθαρίστας τους, Niklas Sundin (επίσης πρώην HAMMERFALL), είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των εξωφύλλων τους, σε όλα σχεδόν τα άλμπουμ του γκρουπ καθώς και ένας από τους πιο περιζήτητους σχεδιαστές εξωφύλλων στον χώρο της σκληρής μουσικής.Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, το “Atoma”, κυκλοφόρησε το 2016, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους οπαδούς και τον τύπο που το αποθέωσε για μία ακόμη φορά και παρά την απουσία του κιθαρίστα και ενός εκ των βασικών συνθετών, Martin Henriksson, το γκρουπ δείχνει απερίσπαστο και σε καταπληκτική φόρμα. Με δεδομένα ότι οι AT THE GATES είναι κάπως πιο “part time” συγκρότημα μετά την επανασύνδεσή τους και ότι οι IN FLAMES έχουν στραφεί σ’ ένα τελείως διαφορετικό ήχο και κοινό, οι DARK TRANQUILLITY είναι με χαρακτηριστική άνεση οι ηγέτες του μελωδικού death metal. Ένα συγκρότημα με συνεχή εξέλιξη στον ήχο του, διαφορετικές πτυχές σε κάθε δίσκο και διάρκεια, χωρίς να χάνουν την μουσική τους ταυτότητα.Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας και ήδη η όρεξη έχει ανοίξει για να δούμε την ανανεωμένη παρέα των Mikael Stanne (πρώην IN FLAMES και HAMMERFALL), Anders Jivarp (πρώην IN FLAMES) και Martin Brändström (πρώην TIAMAT), στην οποία προστέθηκαν οι Anders Iwers (νυν TIAMAT, CEREMONIAL OATH, AVATARIUM και πρώην IN FLAMES, DESECRATOR, MERCURY TIDE, CEMETARY και για λίγο LACUNA COIL) στο μπάσο, Christopher Amott (νυν ARMAGEDDON, BLACK EARTH και πρώην ARCH ENEMY, GHOST SHIP OCTAVIUS και για λίγο MACHINE HEAD) στην κιθάρα και τέλος Johan Reinholdz (νυν ANDROMEDA, SKYFIRE, NONEXIST και πρώην WIDOW, OPUS ATLANTICA, BULLHEAD, KONTINUUM) στην δεύτερη κιθάρα.Μαζί τους, θα εμφανιστούν, για πρώτη φορά στην χώρα μας, οι Γερμανοί extreme folk metallers, EQUILIBRIUM, ένα γκρουπ που ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 και που έχει κάνει αρκετή αίσθηση, με τον ήχο του να κινείται στον χώρο του folk / epic / viking metal, με πολλά στοιχεία από το μελωδικό death / black metal και την πρόσμιξη συμφωνικών στοιχείων. Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει πέντε στούντιο άλμπουμ, με το πιο πρόσφατο να είναι το πολύ καλό “Armageddon” του 2016, καθώς και ένα EP, με την πλειοψηφία αυτών να έχουν κυκλοφορήσει μέσω της Nuclear Blast Records. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ως μπασίστρια τους για το διάστημα 2014 - 2015 ήταν η Jen Majura (KNORKATOR, EQUINOX και BLACK THUNDER LADIES) που πλέον εδώ και καιρό αποτελεί μέλος των EVANESCENCE, αφού επιλέχθηκε ως η νέα κιθαρίστρια του γκρουπ.Στην περιοδεία θα συμμετέχουν και ένα - δύο ακόμα ξένα ονόματα, που θα ανοίγουν για τους DARK TRANQUILLITY και EQUILIBRIUM, τα οποία θα γίνουν γνωστά αργότερα.Ώρα έναρξης: 19:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Τα πρώτα 200 εισιτήρια) -(Λοιπή προπώληση) -(Ταμείο)Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls - Café Bar ΔιώροφονON-LINE: www.123tickets.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - Monsterville - Dazzled (Αγίου Βασιλείου 7, Περιστέρι) - Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός / Καταστήματα Cosmote σε όλη την ΕλλάδαON-LINE: www.123tickets.gr