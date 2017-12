GHOST: Live album έκπληξη

"Ceremony And Devotion" tracklist:

01. Year Zero

02. Square Hammer

03. From The Pinnacle To The Pit

04. Spoksonat

05. Con Clavi Con Dio

06. He Is

07. Mummy Dust

08. Per Aspera Ad Inferi

09. Secular Haze

10. Elizabeth

11. Body And Blood

12. Absolution

13. Devil Church

14. Ritual

15. Cirice

16. Monstrance Clock

17. Ghuleh / Zombie Queen









Live album έκπληξη κυκλοφόρησαν οι. Πρόκειται για τοτο οποίο είναι διαθέσιμο ήδη σε περιορισμένο αριθμό χρωματιστού βινύλιου, ενώ στιςθα κυκλοφορήσει και σε CD.Το άλμπουμ περιέχει 8 κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου και του, απο το, το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.