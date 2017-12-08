HARAKIRI FOR THE SKY: Lyric video για το νέο single "You Are The Scars"

Μετά το "Tomb Omnia", οι Harakiri For The Sky δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Arson" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου μέσω της Art Of Propaganda.
Ο λόγος για το single "You Are The Scars" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.
"Arson" tracklist:
01. Fire, Walk With Me
02. The Graves We've Dug
03. You Are The Scars
04. Heroin Waltz
05. Tomb Omnia
06. Stillborn
07. Voidgazer
08. Manifesto (Graveyard Lovers) [bonus]
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