HARAKIRI FOR THE SKY: Lyric video για το νέο single "You Are The Scars"

"Tomb Omnia", οι Harakiri For The Sky δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Arson" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου μέσω της Art Of Propaganda. Μετά το, οιδίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου μέσω της





Ο λόγος για το single "You Are The Scars" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.





"Arson" tracklist:

01. Fire, Walk With Me

02. The Graves We've Dug

03. You Are The Scars

04. Heroin Waltz

05. Tomb Omnia

06. Stillborn

07. Voidgazer

08. Manifesto (Graveyard Lovers) [bonus]