HUMAN SERPENT: Οι λεπτομέρειες του επερχόμενου album. Ακούστε το "The Scars of Millions"

"For I,The Misanthropist" tracklist:

1. Seven Billion Slaves

2. For I The Misanthropist

3. Temple Of All Despair

4. The Scars Of Millions

5. ...To Son Of Nothing

6. Us And Them

7. Devotion To Denial

8. Deep-Seated Pessimism

9. Blessed Is The Man Who Expects Nothing









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της επερχόμενης νέας δισκογραφικής τους δουλειάς και παράλληλα μας δίνουν μια πρώτη γεύση με το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Ο διάδοχος τουτιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τιςμέσω τηςΗ προπαραγγελία του νέου άλμπουμ της black metal μπάντας απο την Λαμία, μπορεί να γίνει απο εδώ