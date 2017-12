MAGNUM: Lyric video για το νέο single "Without Love"

"Lost On The Road To Eternity" tracklist:

01. Peaches And Cream (4:54)

02. Show Me Your Hands (5:45)

03. Storm Baby (6:13)

04. Welcome To The Cosmic Cabaret (8:08)

05. Lost On The Road To Eternity (5:54)

06. Without Love (5:55)

07. Tell Me What You've Got to Say (6:27)

08. Ya Wanna Be Someone (5:56)

09. Forbidden Masquerade (5:02)

10. Glory To Ashes (5:35)

11. King Of The World (7:04)





CD 2 (Bonus Live Disc)

01. Sacred Blood – Divine Lies (6:48)

02. Crazy Old Mothers (5:35)

03. Your Dreams Won't Die (5:56)

04. Twelve Men Wise And Just (6:21)







Οιπαρουσίασαν το lyric video για το νέο τους single. Το κομμάτι προέρχεται απο την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά του θρυλικού συγκροτήματος με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΗ εικοστή δισκογραφική δουλειά τωνυποδέχεται τον πληκτράκαι τον πρώην ντράμερ τωνστο νέο lineup του συγκροτήματος μιας και ο Benton εντάχθηκε στην βρετανική μπάντα τον Δεκέμβριο του 2016 αντικαθιστώντας τον επι 36 χρόνια κιμπορντίστα, ενώ ο Morris πήρε πριν λίγους μήνες τη θέση τουΣτα 11 τραγούδια του δίσκου συμπεριλαμβάνεται και ένα ντουέτο τουμε τον frontman τωνστο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, ενώ η digipak έκδοση θα περιέχει ένα bonus CD με 4 ζωντανές εκτελέσεις.