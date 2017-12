M.O.RE: Κυριακή 17 Δεκεμβρίου @ Bourbon

Oιlive στοτην2017!τόσο απλά το έθεσε οκαι η πιο ροκ παρέα της πόλης είναι πανέτοιμη για ένα δυνατό live με ανανεωμένο πρόγραμμα και διάθεση στα ύψη, για μια βραδιά απο εκείνες που έχουν τον τρόπο να μας μένουν αξέχαστες!!Ώρα προσέλευσης : 22:30Δακαρόλη 67 , Γλυφάδα 166 75FB page : https://www.facebook.com/moreband2017/?fref=ts Oιείναι ενα Pop-Rock συγκρότημα απο την Αθήνα."I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality." είπε η Frida Kahlo και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι. ().και ο, πήραν ανα χείρας τα μουσικά τους πινέλα συνέθεσαν ξεχωριστές μουσικές και έδωσαν το δικό τους χρώμα σε αγαπημένα Rock και Pop τραγούδια , δημιουργώντας τη δική τους μουσική πραγματικότητα , με τη δική τους ιδιαίτερη προσωπικότητα.Οιείναι εδώ, πανέτοιμοι να σας υποδεχτούν και να σας συντροφεύσουν σε συναρπαστικές μουσικές διαδρομές.Μελη:Γιάννης Κουμαριανός: Φωνητικά, κιθάραΝίκος Προμπονάς: Kιθαρα-ΦωνητικάΙωάννα Παπαγιάννη - Τύμπανα