Οι Ψύλλοι στ’ Άχυρα κυκλοφορούν το πρώτο τους single "Απρόσκλητος"

Το πρώτο single του συγκροτήματοςκυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή (download και streaming) τηνΜε τοτο νεοσύστατο πενταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει μία πρώτη γεύση από το πρώτο του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο από τηνΟιδημιουργήθηκαν το χειμώνα του 2015 και παρά το γεγονός ότι μετρούν μόλις δύο χρόνια ζωής έχουν ήδη πολύ πλούσια συναυλιακή εμπειρία όπως αυτή αποτυπώνεται και στην καταγραφή των εμφανίσεων τους σε Φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αναιρέσεις/ 6ος 2015 Θεσσαλονίκη, Nowhere Studios Festival Vol.1/ 11ος 2015, Φεστιβάλ Radical Pride /6ος 2017, 20ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης/ 6ος 2017), 7ο Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου/ Αυγ. 2017, 14ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Λάρισας/Σεπτ. 2017), Κοινωνικούς Χώρους στη Θεσσαλονίκη (Μικρόπολις Κοινωνικός Χώρος για την Ελευθερία, Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο) και συναυλιακούς χώρους σε Θεσσαλονίκη (Eightball, Υπόγειο, Μύλος Club, Silver Dollar, Blue Barrel)και Γιαννιτσά (Maison).Ο ήχος τους αναβιώνει τον ήχο του ελληνικού ροκ της δεκαετίας του ’90 και τον ξανασυστήνει, ανανεωμένο και μπολιασμένο με τις στυλιστικές και ηχητικές αναζητήσεις του σήμερα, στις νεώτερες γενιές που δεν τον πρόλαβαν στην περίοδο της ακμής του. Τα μέλη των Ψύλλων άλλωστε έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 27 έτη.Στο ντεμπούτο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο από την Puzzlemusik την παραγωγή ανέλαβε ο Χρήστος Αλεξόπουλος. Το άλμπουμ είναι ποικιλόμορφο και το Απρόσκλητος είναι απλώς ένα πρώτο δείγμα.Τηρώντας την παράδοση που θέλει τα digital singles της Puzzlemusik να συνοδεύονται από ένα b-side (στα πρότυπα και με την λογική των b-sides των κυκλοφοριών σε 7” βινύλιο) το τραγούδι Απρόσκλητος συνοδεύεται από ένα remix του τραγουδιού «Πνεύμα Ψέμα» του οποίου η original εκδοχή του θα βρίσκεται στο επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ. Το remix έκανε ο συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτής της Puzzlemusik Χρήστος Αλεξόπουλος εμπνεόμενος από έναν συγκεκριμένο στίχο του τραγουδιού. Για το remix χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του κολλάζ (επιλογή, επεξεργασία και συγκόλληση διάφορων σκόρπιων στοιχείων του τραγουδιού). Το remix δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ και θα διατίθεται μόνο ψηφιακά με την παρούσα κυκλοφορία.Οιείναι :Νίκος Βρύζας (ηλ. κιθάρα, φωνητικά)Ηρακλής Δαΐτσης (φωνή, ακουστική κιθάρα)Σάκης Δρακούλης (τύμπανα), Χάρης Κατόπης (μπάσο, φωνητικά), Άρτεμις Παρλαμπά (ηλ. κιθάρα, φωνητικά)Στοέπαιξαν επίσης οι μουσικοί : Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα) καιΧρήστος Αλεξόπουλος (φωνητικά)Στίχοι, Μουσική: Ηρακλής ΔαΐτσηςΕνορχήστρωση: Ψύλλοι στ’ άχυραΠαραγωγή: Χρήστος ΑλεξόπουλοςΗχοληψία: Γιώργος Πρινιωτάκης, Artracks Studios, ΑθήναΒοηθός ηχολήπτη: Κλάιντ ΤζαμπραχίμιΜίξη – Mastering : Γιώργος Πρινιωτάκης, Artracks Studios, ΑθήναΗ ηχογράφηση της τρομπέτας έγινε στο στούντιο Cue στην Θεσσαλονίκη με ηχολήπτη τον Γιάννη Μαυρίδη.Πρωτότυπα σχέδια – Γραφιστικά: Σοφία Ροζάκη (Spil Tsoik)Το ψηφιακό single Απρόσκλητος θα είναι διαθέσιμο για download και streaming σε i-tunes, Spotify, Deezer, Google Play και πολλές άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, τηνΑπρόσκλητος You Tube link : https://youtu.be/ti99tlZKVQc Πνεύμα Ψέμα (alternate version) – The IT remix Soundcloud link: https://soundcloud.com/puzzlemusik/alt-version-the-it-remix Ψύλλοι στ’ Άχυρα Links: Facebook: https://www.facebook.com/psylloistaxyra/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmOnx5hrnxa0OFTyjRTzSwg Puzzlemusik Links Facebook: https://www.facebook.com/puzzlemusik.label Twitter: https://twitter.com/puzzlemusik Soundcloud: https://soundcloud.com/puzzlemusik Επικοινωνία: puzzlemusik@gmail.com Επικοινωνία για Live Booking: events.puzzlemusik@gmail.com