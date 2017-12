Σαν Σήμερα: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

05/12/1932

Γεννιέται στο Macon της Georgia των ΗΠΑ ο πρωτοπόρος της της rock 'n' roll, Little Richard (Richard Wayne Penniman).





Υπήρξε επιρροή για καλλιτέχνες όπως James Brown, Elvis Presley, Otis Redding, Bob Dylan, Jimi Hendrix κ.α. ενώ θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του 20 ου αιώνα και η προσφορά του στην ανάπτυξη της μουσικής είναι ανεκτίμητη.



Εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986, όπως και στο Hall of Fame των συνθετών.

05/12/1938





Γεννιέται στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ ο θρύλος της blues - rock μουσικής J.J. Cale . Το πραγματικό όνομά του ήταν John Weldon Cale, το οποίο μετέτρεψε σε JJ Cale προκειμένου να μην τον μπερδεύουν με τον John Cale των The Velvet Underground.





Εκτός του Eric Clapton συνεργάστηκε και με άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως οι Carlos Santana, Mark Knopfler, Tom Petty, Bryan Ferry, Neil Young, Johnny Cash κ.ά.





Μερικά από τα τραγούδια του που έγιναν επιτυχίες διασκεύασαν οι:

The Band («Crazy Mama»), Johnny Cash ( «Call Me The Breeze» ), Clapton ( «After Midnight », «Cocaine» ), Bob Dylan ( «Cocaine» ), Kansas ( «Bringing It Back» ), Lynyrd Skynyrd

(«Bringing It Back», «Call Me The Breeze», «Same Old Blues»), κ.α.





Η σημαντική αυτή μορφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής απεβίωσε στις 26 Ιουλίου 2013 σε ηλικία 75 ετών απο καρδιακή προσβολή.

05/12/1960













Γεννιέται στο Montebello, Καλιφόρνια, ο Αγγλικής, Ιρλανδικής και Ινδιάνικης καταγωγής τραγουδιστής και συνιδρυτής των Great White, Jack Russell.





Στην εφηβεία του υπήρξε μέλος πολλών συγκροτημάτων και το 1977 σχημάτισε μαζί με τον Mark Kendall τους Dante Fox που πολύ σύντομα θα μετονομαστούν σε Great White.





Την περίοδο 1996-1999, αφιερώθηκε στην ηχογράφηση του προσωπικού του album "Shelter Me" και το 2002 ακολούθησε το "For You").





Το 2009 γλίστρησε στο μπάνιο του με αποτέλεσμα να υποστεί ράγισμα δύο σπονδύλων και κήλη δίσκου οσφύος. Οι πολλαπλές εγχειρήσεις στην σπονδυλική στήλη και χρήση παυσίπονων, σε συνδυασμό με αλκοόλ αλλά και τον θάνατο του καλού του φίλου και τραγουδιστή των Warrant, Jani Lane, τον ώθησαν στο να κάνει ένα διάλειμμα απο την μουσική.



Τον Δεκέμβριο του 2011, έχοντας αναρρώσει πλήρως, δημιούργησε μια νέα εκδοχή των Great White, με νέα σύνθεση, που για αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με την μπάντα, ονόμασε Jack Russell's Great White.