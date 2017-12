Σαν Σήμερα: 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

08/12/1979



Οι Motörhead κυκλοφορούν το "On Parole". Πρόκειται για τις πρώτες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Το άλμπουμ έμεινε ακυκλοφόρητο για τρία χρόνια και κυκλοφόρησε χωρίς την άδεια της μπάντας το 1979 μετά την επιτυχία των τριών πρώτων άλμπουμ (Motörhead, Overkill και Bomber). Κατά συνέπεια πο Motörhead αποστασιοποιήθηκαν από αυτό κατά την κυκλοφορία του.



Πέντε απο τα τραγούδια που περιέχονται στο "On Parole" ηχογραφήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1975 ενώ τα υπόλοιπα τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς και τον Ιανουάριο του 1976.



Το άλμπουμ περιλαμβάνει τρία επαναηχογραφημένα τραγούδια ("Motörhead", "The Watcher" και "Lost Johnny") τα οποία είχε γράψει ο Lemmy για το προηγούμενο συγκρότημα του, τους Hawkwind, δύο διασκευές στο "City Kids" των Pink Fairies και το "Leaving Here", όπως και τα "Vibrator" και "Fools" τα οποία είχε γράψει και τραγούδησε ο Larry Wallis.



Το album, το οποίο στην ουσία είναι και το πρώτο της μπάντας, επανακυκλοφόρησε το 1981 και το 1997 κυκλοφόρησε και σε CD με επιπλέον τέσσερα τραγούδια.







08/12/1980







O John Lennon δολοφονείται σε ηλικία 40ετών, με 5 πυροβολισμούς στην πλάτη, τις 10:50 μ.μ., απο τον 25χρονο Mark Chapman, έξω απο το κτήριο της Dakota στη Νέας Υόρκη οπου και διέμενε o Lennon με την Ono.



O Chapman καταδίωκε τον Lennon για ημέρες και στις 08/12/1980 του ζήτησε αυτόγραφο, ενώ περπατούσαν στον κήπο του κτηρίου. Καθώς ο Lennon υπέγραφε σε ένα κομμάτι χαρτιού ο Chapman τον πυροβόλησε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Roosevelt , αλλά εξέπνευσε στις 11:30 μμ απο ακατάσχετη αιμορραγία



Ο Lennon μαζί με τον Paul McCartney μετέπειτα Sir Paul McCartney, υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του Βρετανικού συγκροτήματος The Quarrymen που αργότερα μετονομάστηκαν σε The Beatles.



Το συγκρότημα κυκλοφόρησε 12 albums ενώ έκανε έντονη την παρουσία του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να παραμένει το πιο δημοφιλές και επαναστατικό συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής.



Μετά την αποχώρηση του Lennon από το συγκρότημα το Σεπτέμβριο του 1969, ακολούθησε σόλο καριέρα έχοντας μαζί την σύντροφό του Yoko Ono - με την ονομασία "John Lennon/Plastic Ono Band"-.



Το 1991 κέρδισε το βραβείο Grammy "Lifetime Achievement" για την συνολική του προσφορά στη μουσική. Το όνομα του γράφτηκε το 1987 στο Songwriters Hall of Fame και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994, ενώ θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20 ου αιώνα.













08/12/2004



Ο Dimebag Darrell (Darrell Lance Abbott), κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Pantera και Damageplan, δολοφονείται επάνω στην σκηνή κατα την διάρκεια συναυλίας του με τους Damageplan στο Alrosa Villa στο Columbus του Οχάιο.



Ο οπλοφόρος Nathan Gale, πυροβόλησε τρεις φορές στο κεφάλι τον 38άχρονο Abbott, με ένα περίστροφο 9 χιλιοστών (Beretta 92FS), ο τρίτος πυροβολισμός τον σκότωσε ακαριαία. Ο Gale συνέχισε να πυροβολεί, σκοτώνοντας τρεις και τραυματίζοντας άλλους επτά επιπλέον.



Ο Jeff "Mayhem" Thompson, επικεφαλής ασφαλείας του συγκροτήματος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να αφοπλίσει τον Gale, το ίδιο και ο υπάλληλος του Alrosa Villa, Erin Halk. Ο τρίτος νεκρός ήταν ο οπαδός Nathan Bray, ο οποίος πυροβολήθηκε κατα την προσπάθειά του να προσφέρει καρδιοαναπνευστική βοήθεια στους Abbott και Thompson.



