AT THE GATES: Τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου album

Οι At The Gates ολοκλήρωσαν τις ηχογραφήσεις της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς στα Parlour Studios με παραγωγό τον Russ Russell (Napalm Death, The Haunted, Dimmu Borgir κ.α.) και έδωσαν στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες για τον διάδοχο του "At War with Reality" (2014).