BETWEEN THE BURIED AND ME: Video για το νέο κομμάτι "Condemned To The Gallows"

Οι Between The Buried And Me τήρησαν την υπόσχεσή τους και έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα το video για το πρώτο κομμάτι μέσα απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Automata I". Ο λόγος για το video του "Condemned To The Gallows" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.