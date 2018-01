CORROSION OF CONFORMITY: Video για το νέο κομμάτι "The Luddite"

Οι Corrosion Of Conformity παρουσίασαν το video του "The Luddite" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "No Cross No Crown" που κυκλοφορεί απο σήμερα, 12 Ιανουαρίου μέσω Nuclear Blast Entertainment.





Δείτε το παρακάτω.

"No Cross No Crown" tracklist:

“Novus Deus”

“The Luddite”

“Cast The First Stone”

“No Cross”

“Wolf Named Crow”

“Little Man”

“Matre's Diem”

“Forgive Me”

“Nothing Left To Say”

“Sacred Isolation”

“Old Disaster”

“E.L.M.”

“No Cross No Crown”

“A Quest To Believe (A Call To The Void)”

“Son And Daughter”