CREMATORY: Οι λεπτομέρειες του επερχόμενου album

"Ο Dirk προέρχεται απο το indie και βοήθησε στην προσθήκη μιας σημαντικής νέας απόχρωσης στην χαρακτηριστική προσέγγιση των Crematory. Ο Stefan Glass είναι ειδικός στα ορχηστρικά μέρη και ο Walter Stobbe είναι ένας πραγματικός riff βιρτουόζος στην κιθάρα"

"Oblivion" tracklist:

"Expectation"

"Salvation"

"Ghost Of The Past"

"Until The Dawn"

"Revenge Is Mine"

"Wrong Side"

"Stay With Me"

"For All Of Us"

"Immortal"

"Oblivion"

"Cemetary Stillness"

"Blessed"

"Demon Inside"

Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για το επερχόμενο νέου τους άλμπουμ "Oblivion" Ο ντράμερ των Γερμανών gothic metaller,, έχει αρκετή εμπειρία για να γνωρίζει πως η εξέλιξη του συγκροτήματος εξαρτάται άμεσα απο νέες ιδέες και επιρροές με αποτέλεσμα να προσελκύσει τους κιθαρίστεςκαικαι λίγο αργότερα τον μπασίστα, εξασφαλίζοντας πως η μπάντα παραμένει σύγχρονη και ποικιλόμορφη μετά την κυκλοφορία του(2016).Μαζί με τοντην σύζυγό του,(πλήκτρα), και τον τραγουδιστή, η προσθήκη των τριών νέων μελών απέδωσε καρπούς στην επικείμενη κυκλοφορία, δημιουργώντας πολλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα τουΜε το άλμπουμ αυτό οιπήγαν ένα βήμα παραπέρα. Ενώ οκαι ο παραγωγόςήταν απασχολημένοι με τα βασικά της ηχογράφησης, κλήθηκαν οικαινα συνεισφέρουν επιπλέον στοιχεία στη δημιουργική διαδικασία.Αναφορικά με αυτό ο Jüllich εξηγεί:Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςενώ τέλη Απριλίου οιθα κάνουν περιοδεία στην Γερμανία με13 συναυλίες.