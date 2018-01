HARAKIRI FOR THE SKY: Ακούστε το "Voidgazer" απο το επερχόμενο album

Μετά τα "Heroin Waltz", "You Are The Scars" και "Tomb Omnia", οι Harakiri For The Sky δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέου τους άλμπουμ με τίτλο "Arson" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου μέσω της Art Of Propaganda.