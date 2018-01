HARAKIRI FOR THE SKY: Ακούστε το νέο κομμάτι "Manifesto"

Οι Harakiri For The Sky δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ, "Arson" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου μέσω της Art Of Propaganda.

Ο λόγος για το κομμάτι "Manifesto" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Μέσα απο το "Arson" "Voidgazer", έχουμε ακόμη ακούσει τα "Heroin Waltz" , "You Are The Scars" και "Tomb Omnia".

"Arson" tracklist:

01. Fire, Walk With Me

02. The Graves We've Dug

03. You Are The Scars

04. Heroin Waltz

05. Tomb Omnia

06. Stillborn

07. Voidgazer

08. Manifesto (Graveyard Lovers) [bonus]