HUMAN SERPENT: Ακούστε το νέο κομμάτι "...To Son Of Nothing"

"For I,The Misanthropist" tracklist:

1. Seven Billion Slaves

2. For I The Misanthropist

3. Temple Of All Despair

4. The Scars Of Millions

5. ...To Son Of Nothing

6. Us And Them

7. Devotion To Denial

8. Deep-Seated Pessimism

9. Blessed Is The Man Who Expects Nothing

Οικυκλοφορούν στιςμέσω τηςτο νέο τους άλμπουμ με τίτλοΜέσα απο τον διάδοχο τουη ελληνική black metal μπάντα έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο κομμάτι μετά το. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.