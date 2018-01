JAW BONES, SOULVANITY: Σάββατο 27 Ιανουαρίου @ Take Five Live Stage (Κιλκίς)

Ένα εκρηκτικό LIVE έρχεται να δονήσει την ατμόσφαιρα τουστο Κιλκίς!Οικαι οιθα συναντηθούν #OnStage δίνοντας στο κοινό του Κιλκίς ένα rock show που θα θυμούνται για καιρό.Event: https://www.facebook.com/events/151027875620555/ Η είσοδος είναι 3 € και οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.Οιείναι μία Heavy Rock / Stoner μπάντα με Grunge επιρροές από τη Θεσσαλονίκη, που σχηματίστηκε το καλοκαίρι του 2006. Μετά από 6 χρόνια σκληρής δουλειάς, ηχογράφησε το πρώτο ομότιτλο EP στο "Mix Studio" με τον Γιώργο Μπρίγκο. Μέχρι σήμερα η μπάντα έχει παίξει ζωντανά επί σκηνής μαζί με πολλά συγκροτήματα όπως: Monster Magnet (ΗΠΑ), Clutch (ΗΠΑ), Karma to Burn (ΗΠΑ), Therapy? (Ιρλανδία), Sardonis (Βέλγιο), Nightstalker (Ελλάδα), Planet Of Zeus (Ελλάδα), 1000Mods (Ελλάδα), Μωρά στην Φωτιά (Ελλάδα), Agnes Vein (Ελλάδα) και πολλά άλλα. Οι Jaw Bones έχουν τελειώσει τις ηχογραφήσεις του πρώτου full length άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία Sliptrick Records στις αρχές του καλοκαιριού του 2017. Οι Jaw Bones έχουν πολλές μουσικές επιρροές από διάφορες μπάντες στο Rock - Metal ύφος όπως οι Nirvana, Alice in Chains, Melvins, Tool, Faith No More, Kyuss, Therapy?, Henry Rollins, Celtic Frost, Metallica, Dead Kennedys, Clutch, Monster Magnet και QOTSA. Η στιχουργική έμπνευση προέρχεται από διάφορα θέματα, όπως κοινωνικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και κομμάτια που μιλούν για τις σχέσεις των ανθρώπων και τα συναισθήματα.Οιείναι μια Heavy/Dark metal μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Mετά από πολλούς πειραματισμούς και αφού ολοκληρώθηκε το line up της μπάντας, το καλοκαίρι του 2012 ξεκίνησαν να γράφουν τα πρώτα τους κομμάτια. Το Νοέμβριο του 2013 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο demo τους, αποτελούμενο από 4 κομμάτια. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν και 2 βίντεο κλίπ, για τα κομμάτια “Murder” και “The Muppet Show”. Το πρώτο demo της μπάντας, έπειτα από 3 βδομάδες κυκλοφορίας του στο Reverbnation, έφτασε στο #2 στα metal charts της Θεσσαλονίκης και στο #10 στα αντίστοιχα της Αθήνας. Στα πλαίσια της προώθησης του demo τους, oι SoulVanity έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής σε κάποια από τα μεγαλύτερα ελληνικά live stages όπως το Eightball Live Stage και το Block33. Ενεργή παρουσία υπάρχει και στον τομέα των φεστιβάλ, με συμμετοχές και ιδιαίτερα δυνατές εμφανίσεις. Οι ηχογραφήσεις για το πρώτο τους άλμπουμ ξεκίνησαν στις αρχές του 2015 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Ο δίσκος, που έχει τίτλο “Inner Unrest”, κυκλοφορήσε τον Μάϊο του 2016. Ο δεύτερος δίσκος της μπάντας θα κυκλοφορήσει το 2018.Powered by Bands SquadMore info: bands_squad@hotmail.com