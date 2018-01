JAW BONES, UNDERHILL WEST: Κυριακή 28 Ιανουαρίου @ Nostos Live ( Ξάνθη)

Ένα εκρηκτικό LIVE έρχεται να δονήσει την ατμόσφαιρα του Nostos Live στην Ξάνθη!Οικαι οιθα συναντηθούν #OnStage δίνοντας στο κοινό της Ξάνθης ένα rock show που θα θυμούνται για καιρό.Event: https://www.facebook.com/events/139892846670917/ Η είσοδος είναι 3 € και οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.Οι Jaw Bones είναι μία Heavy Rock / Stoner μπάντα με Grunge επιρροές από τη Θεσσαλονίκη, που σχηματίστηκε το καλοκαίρι του 2006. Μετά από 6 χρόνια σκληρής δουλειάς, ηχογράφησε το πρώτο ομότιτλο EP στο "Mix Studio" με τον Γιώργο Μπρίγκο. Μέχρι σήμερα η μπάντα έχει παίξει ζωντανά επί σκηνής μαζί με πολλά συγκροτήματα όπως: Monster Magnet (ΗΠΑ), Clutch (ΗΠΑ), Karma to Burn (ΗΠΑ), Therapy? (Ιρλανδία), Sardonis (Βέλγιο), Nightstalker (Ελλάδα), Planet Of Zeus (Ελλάδα), 1000Mods (Ελλάδα), Μωρά στην Φωτιά (Ελλάδα), Agnes Vein (Ελλάδα) και πολλά άλλα. Οι Jaw Bones έχουν τελειώσει τις ηχογραφήσεις του πρώτου full length άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία Sliptrick Records στις αρχές του καλοκαιριού του 2017. Οι Jaw Bones έχουν πολλές μουσικές επιρροές από διάφορες μπάντες στο Rock - Metal ύφος όπως οι Nirvana, Alice in Chains, Melvins, Tool, Faith No More, Kyuss, Therapy?, Henry Rollins, Celtic Frost, Metallica, Dead Kennedys, Clutch, Monster Magnet και QOTSA. Η στιχουργική έμπνευση προέρχεται από διάφορα θέματα, όπως κοινωνικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και κομμάτια που μιλούν για τις σχέσεις των ανθρώπων και τα συναισθήματα.Οιείναι μία μοντέρνη ξενόγλωσση pop rock μπάντα όπου ξεκίνησε την δραστηριότητά της από την Ξάνθη το έτος 2005. Στην ασταμάτητη πορεία τους, τους χαρακτηρίζει το πλήθος εμφανίσεων τους σε πόλεις όλης της Ελλάδας, η συμμετοχή τους σε πανελλαδικής εμβέλειας φεστιβάλ, οι ευρηματικές συνεργασίες τους η αξιοσημείωτη και κατ' εξακολούθησην φιλανθρωπική τους δραστηριότητα και η αστείρευτη ενέργεια που εκπέμπουν σε κάθε τους εμφάνιση! Οι Underhil West έχουν κατακτήσει την πέμπτη (5η) θέση στον Ελληνικό Τελικό του GBOB: Global Battle of the Bands, έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στην ελληνική τηλεόραση (Mega Channel, Nova Sports κ.α.) ενώ έχουν πραγματοποιήσει δύο μεγάλα πανελλήνια tour τα έτη 2016 και 2017 με πάνω από είκοσι σταθμούς από την Αλεξανδρούπολη έως και την Κρήτη! Η μουσική τους υποστηρίζεται από πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελληνίως με το κομμάτι τους "Woman" να πρωτοστατεί (Νο2 τον Φεβρουάριο του 2016 στον 1055Rock, Θεσσαλονίκη).Mέχρι σήμερα μετρούν τρία EP:Moment of life (2007),Our Way (2011)That Sense (2015, διαθέσιμο στην iTunes)το χριστουγεννιάτικο single τους "Light a Candle" (2012, διαθέσιμο στην iTunes) και το single "Justify my night" (2017, διαθέσιμο στην iTunes). Στην παρούσα φάση οι Underhill West παράλληλα με τις live εμφανίσεις τους, ηχογραφούν τη νέα τους δισκογραφική δουλειά στα Sierra Studios (Αθήνα).Powered by Bands SquadMore info: bands_squad@hotmail.com