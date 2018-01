KALAMATA: Τον Φεβρουάριο στο Death Disco μαζί με Deathcrop Valley και Under The Sun

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:





(DE) ζωντανά στην ΑθήναSpecial guests:(GR) +(GR)Στο Death Disco (Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή)Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018Πόρτες: 20:00ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:(προπώληση)(ταμείο)• Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr • Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, Αθήνα, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com • Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Media Markt Greece• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• Ηλεκτρονική προπώληση: viva.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Το instrumental rock trio των Kalamata προσμειγνύει στον ήχο του ψυχεδελικές stoner rock επιρροές, συνδυασμένες με space rock στοιχεία, βγαλμένα από τα 70's. Παραμορφωμένες μπασογραμμές και πολύχρωμα κιθαριστικά μοτίβο χτίζονται πάνω σε ένα συμπαγές rhythm section, υψώνοντας το επιβλητικό ηχητικό οικοδόμημα αυτού του ελπιδοφόρου rock trio από το Hildesheim της Γερμανίας. Η μουσική των Kalamata θα είναι ο οδηγός σου μές τη νύχτα, με τον ίδιο τρόπο που δρα επάνω σου το LSD όταν είσαι καβάλα σε μία άγρια αγελάδα. Η μουσική των Kalamata είναι ένα ταξίδι στα αστέρια.Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, οι Kalamata εμφανίζονται ζωντανά στο Death Disco της Αθήνας, προκειμένου να παρουσιάσουν το υλικό τους μπροστά στο αγαπημένο τους ελληνικό κοινό και να προκαλέσουν σεισμικές ηχητικές δονήσεις μεγάλης εμβέλειας.Τη συναυλία θα ανοίξουν δύο εγχώρια ανερχόμενα σχήματα του heavy rock ήχου, οι Αθηναίοι Deathcrop Valley και Under the Sun.***LINKS:• Kalamata: www.facebook.com/Kalamataband • Deathcrop Valley: www.facebook.com/Deathcropvalley • Under the Sun: www.facebook.com/UnderTheSunBand • Made of Stone Productions: www.facebook.com/madeofstoneprods • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Death Disco: www.facebook.com/deathdiscoathens ***EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:• 3P Lab: 3plabgr@gmail.com – 694 81 82 236 (Δημήτρης Κότσης)• Death Disco: leo_skiadas@yahoo.gr (Λεωνίδας Σκιαδάς)