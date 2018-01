KAMELOT: Όλες οι λεπτομέρειες και teaser του επερχόμενου album

"The Shadow Theory" tracklist:

"The Mission"

"Phantom Divine (Shadow Empire)"

"RavenLight"

"Amnesiac"

"Burns To Embrace"

"In Twilight Hours"

"Kevlar Skin"

"Static"

"MindFall Remedy"

"Stories Unheard"

"Vespertine (My Crimson Bride)"

"The Proud and The Broken"

"Ministrium (Shadow Key)"





Η digipak έκδοση θα περιέχει και δεύτερο CD με τα παρακάτω επιπλέον κομμάτια:

"Phantom Divine (Shadow Empire)" (Instrumental version)

"RavenLight" (Instrumental version)

"Amnesiac" (Instrumental version)

"Burns To Embrace" (Instrumental version)

"Kevlar Skin" (Instrumental version)

"The Proud and The Broken" (Instrumental version)

"The Last Day of Sunlight" (bonus)









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες της επερχόμενης νέας τους δισκογραφικής δουλειάς, καθώς και ένα σύντομο teaser το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Το άλμπουμ φέρει τον τίτλοκαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τις. Το άλμπουμ θα φιλοξενεί ως καλεσμένους τους),) καιΤην παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο φημισμένος μουσικός παραγωγόςενώ το mastering επιμελήθηκε ο. Το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο τον