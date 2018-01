LEAVES’ EYES: Video για το νέο κομμάτι "Across The Sea"

Στις 12 Ιανουαρίου κυκλοφορεί η νέα δισκογραφική δουλειά των Leaves' Eyes, με τίτλο "Sign Of The Dragonhead". Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ Γερμανών symphonic metallers με την νέα τους τραγουδίστρια Elina Siirala η οποία αντικατέστησε την Liv Kristine και μέσα απο αυτό μπορείτε να ακούσετε παρακάτω το "Across The Sea" μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.