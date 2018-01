LEGEND OF THE SEAGULLMEN: Ακούστε το νέο κομμάτι "The Fogger"

Οι Legend Of The Seagullmen που αποτελούνται απο τους, Danny Carey των Tool στα ντραμς, Brent Hinds των Mastodon στις κιθάρες, τον σκηνοθέτη Jimmy Hayward (Jonah Hex) στις κιθάρες, David 'The Doctor' Dreyer στα φωνητικά, τον Peter Griffin των Zappa Meets Zappa στο μπάσο και τον Chris DiGiovanni στα πλήκτρα, έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "The Fogger" απο το επερχόμενο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Φεβρουαρίου απο την Dine Alone Records.