Mr. HIGHWAY BAND: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στην Ξάνθη w/The Answer?

Made Of Stone Productions proudly presents





Mr. Highway Band live in Xanthi

plus guests The Answer?





Στο Nostos Live (Μαλετσίδου 6 , Ξάνθη)





Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Πόρτες: 22:00

Είσοδος : 6 ευρώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟιείναι μία από τις ποιοτικότερες και πιο δραστήριες μπάντες της ανεξάρτητης rock σκηνής των τελευταίων ετών. Με έδρα την Αθήνα έχουν καταφέρει από το 2011 να διαμορφώσουν το ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο ύφος τους, ένα ιδιαίτερο μείγμα americana, rock, country, blues, ακόμα και punk rock ήχων, και να κερδίσουν ένα διαρκώς αυξανόμενο αφοσιωμένο κοινό. Τρία στούντιο άλμπουμ και ένας live δίσκος, παράλληλα με τη διοργάνωση του καθιερωμένου πλέον Music Highway Festival, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα συγκρότημα που δε σταματά στιγμή να παράγει και να δημιουργεί βάζοντας πάνω απ’ όλα το δικό του καλλιτεχνικό κριτήριο.Το “Is that myself” του 2012 ακολούθησε το “Story of my life” του 2014, ενώ με την εξαιρετική τελευταία τους κυκλοφορία, “The Rebel Artist” (2017), οι Mr. Highway Band έχουν κλέψει τις εντυπώσεις όλων και έχουν κερδίσει τη δική τους θέση στην εγχώρια μουσική πραγματικότητα. Το “Rebel Tour” βρίσκεται σε εξέλιξη με μια σειρά εμφανίσεων στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Στα πλαίσιά του οι Mr. Highway Band επισκέπτονται την πόλη της Ξάνθης και το Nostos Live Bar και δεν υπόσχονται τίποτα λιγότερο από μια δυνατή και άκρως εκρηκτική rock ‘n’ roll βραδιά!***********Οιδημιουργούνται στα μέσα του 1995, όταν ο Λευτέρης ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των ιστορικών πλέον Middle Fingers και ο Κώστας στο μπάσο,επίσης μέλος των Middle Fingers από εκείνη τη χρονιά και μετέπειτα, αφού βρέθηκαν να μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη αποφασίζουν παράλληλα για τη δημιουργία ενός άλλου σχήματος.Έτσι στις αρχές του 1996 αναλαμβάνει κιθάρα και φωνή ο Κώστας, στα ντραμς παραμένει ο Λευτέρης και επιστρατεύοντας έναν φίλο, τον Αλέκο (μέλος διαφόρων συγκροτημάτων από την ακριτική πόλη) στο μπάσο, δημιουργούν ένα δυναμικό τρίο τους ''The Answer?''Αυτό το ταξίδι κρατάει τα πρώτα 11 χρόνια με πολλές πρόβες, ποτά, αγάπη και πολλά όμορφα δικά τους κομμάτια, ηχογραφημένες κασέτες στο προσωπικό τους χώρο, live εμφανίσεις, κάποιες με Λευκή Συμφωνία, Τσομπάνα Rave, Γκούλαγκ αλλά και τους θρυλικούς Dead Moon στη τελευταία τους περιοδεία.Με την προσθήκη ενός ακόμα κιθαρίστα, του Ηλία, πραγματοποιούν την κυκλοφορία του πρώτου τους, ομώνυμου άλμπουμ τέλη 1999 σε δική τους διανομή.Μετά το 2007 κι ένα διάλειμμα ορισμένων χρόνων και μουσικών αναζητήσεων, αποφασίζουν, το 2014, με τη προσθήκη του Γιάννη τώρα δεύτερη κιθάρα στο βασικό τρίο, να συνδυάσουν ξανά τις μουσικές τους εμπειρίες, συνεχίζοντας το ταξίδι που άφησαν στη μέση, με τη μπάντα να έχει εκτός τον άλλον κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις με ονόματα όπως UNIVERSE 217, BATTLEME (USA) να συμμετέχει πλέον ενεργά στο δυναμικό τις κολεκτίβας Aza Records, να παρουσιάζεται στης συλλογή της "A Call to Instruments vol.3" ενόψει και τις επερχόμενης κυκλοφορίας του δεύτερου άλμπουμ τους με τίτλο "...It's Already Tomorrow".