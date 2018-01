MYSTIC PROPHECY: Animated video για την νέα τους διασκευή στο "Shadow On The Wall" του Mike Oldfield

"Monuments Uncovered" tracklist :

"You Keep Me Hangin' On" (Kim Wilde/The Supremes cover)

"Hot Stuff" (Donna Summer cover)

"Shadow On The Wall" (Mike Oldfield cover)

"Are You Gonna Go My Way" (Lenny Kravitz cover)

"I'm Still Standing" (Elton John cover)

"Because The Night" (Patti Smith cover)

"Space Lord" (Monster Magnet cover)

"Get It On" (T.Rex cover)

"Toyko" (Tokyo cover)

"Proud Mary" (Creedence Clearwater Revival cover)









"The Stroke" (Billy Squier cover) [Digipak Bonus Track]

Οιπαρουσίασαν το animated video για την διασκευή τους στο κομμάτι του, που θα περιέχεται στο νέο τους άλμπουμ διασκευών με τίτλοπου θα κυκλοφορήσει μεθαύριο,, μέσω τηςΤην παραγωγή τουανέλαβε οκαι οιστα, ενώ την μίξη και το mastering ανέλαβε οστο). Το εξώφυλλο δημιουργήθηκε απο την