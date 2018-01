NEW PAST: Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album τους "State of Falling"

Οι prog rockersκυκλοφόρησαν τον στις 25 Δεκεμβρίου τον πρώτο τους δίσκο με τίτλοΤο άλμπουμ περιέχει 7 κομμάτια που αφηγούνται τον κύκλο της ανθρώπινης "πτώσης" κυρίως μέσα από αλληγορικούς στίχους και έντονες διακυμάνσεις συναισθημάτων:1. Persephone / Descending2. State of Falling3. My Only Friend4. The Charlatan5. Heads or Tails6. Break the Fetters7. Persephone / AscendingΟι ηχογραφήσεις και η μίξη έγιναν στοαπό τονκαι το mastering έγινε στααπό τονΟ δίσκος και το merch του συγκροτήματος είναι διαθέσιμα στο BandCamp:Ψηφιακή διανομή γίνεται και από:iTunes, Amazon, Google Play, Spotify, Deezer, Tidal κ.α.