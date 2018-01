NEW ZERO GOD: Σάββατο 20 Ιανουαρίου @Υπόγειο με κομμάτια των Flowers of Romance

Oι NEW ZERO GOD παίζουν τα τραγούδια των FLOWERS OF ROMANCE στην Θεσσαλονίκη Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση τους στην Αθήνα, οι New Zero God επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη για μία μοναδική εμφάνιση στο Υπόγειο (Μελενίκου Κωνσταντίνου 13) το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018.