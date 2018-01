ODYSSEY DESPERADO: Νέο album τον Μάρτιο. Ακούστε δείγμα του album

"Don't Miss The Sunset" tracklist:

1) Rush Of The Wave

2) You And Me Against The World

3) Cruisin'

4) Dreams Die hard

5) Can't Live Without You

6) Oasis (In The Desert Of Your Soul

7) Holding On To A Dream

8) Fragile

9) Tomorrow You'll Be Gone

10) Wings Of Silk









Odyssey Desperado are::

◾Odyssey Desperado - Lead & Rhythm Guitar's

◾Bob Katsionis - Bass Guitar, Keyboards & Programming

◾Manos Fatsis - Lead Vocals

◾Paul Laine - Background Vocals





Mixed & Produced: Bob Katsionis

Mastered by: Nassos Nomikos at Vu Productions Mastering Studio

Recorded at: Sound Symmetry Studio, Athens, Greece.





Connect with Odyssey Desperado:





Visit Lions Pride Music at: https://t.co/fG40eO2OWv

Οι, το melodic hard rock project του, θα κυκλοφορήσουν στιςτην νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλοΟιδημιουργήθηκαν απο τοντο 2014 στην Αθήνα. Το όνειρό τουήταν να μοιραστεί την μουσική, τις μελωδίες και τις ιδέες που είχε στο μυαλό του με άλλους ανθρώπους. Για την επίτευξη του στόχου του συνεργάστηκε με τον πολυτάλαντοστοκαι στρατολόγησε τον, μια απο τις καλύτερες ελληνικές φωνές του είδους, ως βασικό τραγουδιστή και τον θρυλικό(ex-) στα δεύτερα φωνητικά.Πέντε χρόνια αργότερα το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας έφερε στην επιφάνεια το άλμπουμπου θα δει το φως της δημοσιότητας στιςμέσω της