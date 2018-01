OF MICE & MEN: Διασκευάζουν το "Money" των Pink Floyd

"Defy" tracklist:

1. Defy

2. Instincts

3. Back to Me

4. Sunflower

5. Unbreakable

6. Vertigo

7. Money

8. How Will You Live

9. On The Inside

10. Warzone

11. Forever YDG'n

12. If We Were Ghosts













Οικυκλοφορούν στιςτο νέο τους άλμπουμ με τίτλοκαι μας δίνουν ένα ακόμη δείγμα της επικείμενης δισκογραφικής τους δουλειάς, αυτή τη φορά με την δική τους εκδοχή στο κλασικό κομμάτι τωνΤην παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο) , ενώ την μίξη επιμελήθηκε ο).Τοδιαδέχεται τακαιτα οποία έχουμε επίσης ακούσει μέσα απο το άλμπουμ το προηγούμενο διάστημα.